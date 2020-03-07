Про це поінформували в прес-службі Головного управління Національної поліції в Київській області.

“Подія сталася у громадському транспорті, сполученням Київ-Бровари, на території столиці… Працівник поліції поверталась з Головного управління поліції в Київській області, де приймала участь в урочистостях, присвячених Міжнародному жіночому дню. Поруч неї сів невідомий чоловік і поводив себе грубо та нав’язливо. Дівчина попередила нахабного “залицяльника”, що вона працює в поліції, і попрохала, щоб той не чіплявся. Після того, як вона пересіла на інше місце, нападник щосили вдарив кулаком їй в обличчя, вирвав з рук сумку і на зупинці намагався втекти”, – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що зловмисника впіймали небайдужі пасажири, а жінці, у якої була кровотеча з носа, надали допомогу.

Нападник затриманий. Ним виявився житель Броварів, який неодноразово приходив на прийом до керівника поліції області з проханням вжити заходів до його колишньої дружини, яка, нібито, систематично разом із сином його б’ють битою. Але, як з’ясувалося, чоловік намовляв на колишню дружину і сина, і сам піднімав на них руку. Дане кримінальне провадження поліція спрямувала до суду.

За розбійний напад на співробітника поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Сьогодні, 7 березня, Деснянський суд Києва обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.