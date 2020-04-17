Фото і відео пожежі публікують користувачі Мережі.
Як повідомляє ресурс “Київ Оперативний”, на вулиці Ревуцького 4, загорівся ресторан “Нова земля”. Він розташований біля озера Сонячне.
Судячи з фото і відео, пожежа досить масштабна: в небо піднявся стовп чорного диму, яким затягнуло житловий масив.
На місці перебувають пожежні, які розпочали гасіння вогню.
Деталі загоряння поки не відомі. Також не відомо, чи є постраждалі в результаті пожежі.
Прямо зараз на вул. Ревуцького 4, палає ресторан «Нова земля». Всі обставини цієї події та інформація про постраждалих уточнюється
Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
#Букви намагаються отримати коментар у Головному управлінні ДСНС у Києві.
Горит ресторан у пляжа на Ревуцкого 🙁
Опубліковано Александрою Томашевською Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
Прямо сейчас возле озера Солнечное горит Новая Земля…
Опубліковано ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
- Напередодні в Національному природному парку “Голосіївський” у столиці сталася пожежа. За шість годин загоряння вдалося ліквідувати. Причиною загоряння в парку вважають підпал сухої трави. В результаті пожежі постраждали тварини, деякі — загинули.