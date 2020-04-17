У Дарницькому районі Києва – на вулиці Ревуцького – виникла масштабна пожежа: загорівся ресторан.

Фото і відео пожежі публікують користувачі Мережі.

Як повідомляє ресурс “Київ Оперативний”, на вулиці Ревуцького 4, загорівся ресторан “Нова земля”. Він розташований біля озера Сонячне.

Судячи з фото і відео, пожежа досить масштабна: в небо піднявся стовп чорного диму, яким затягнуло житловий масив.

На місці перебувають пожежні, які розпочали гасіння вогню.

Деталі загоряння поки не відомі. Також не відомо, чи є постраждалі в результаті пожежі.

Прямо зараз на вул. Ревуцького 4, палає ресторан «Нова земля». Всі обставини цієї події та інформація про постраждалих уточнюється Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

#Букви намагаються отримати коментар у Головному управлінні ДСНС у Києві.

Горит ресторан у пляжа на Ревуцкого 🙁 Опубліковано Александрою Томашевською Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

Прямо сейчас возле озера Солнечное горит Новая Земля… Опубліковано ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.