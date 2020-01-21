22 січня в Києві до Дня Соборності України відбудеться ряд урочистостей, які заплановані Київською міською державною адміністрацією (КМДА).

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, 22 січня відбудеться церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченко і М. С. Грушевському за участю керівництва держави та міста.

22 січня на мосту Патона кияни створять “живий ланцюг соборності”.

22 січня в публічній бібліотеці імені Лесі Українки буде організовано відеоподорож “Україна – це ми!”.

У бібліотеці “Молода гвардія” відбудеться зустріч-бесіда “Соборність і шлях до неї”. Також 22 січня у Центральній бібліотеці ім. Т. Шевченка для дітей відбудеться година державності “Вона – наш твір, наша мрія, соборна, вільна Україна!”.

20-30 січня в Національному історико-архітектурному музеї “Київська фортеця” буде проходити фотовиставка “Єдина Україна”.

Також в районних бібліотеках проходитимуть книжкові та ілюстративні виставки, огляди літератури та інші просвітницькі заходи.

У навчальних закладах столиці в січні проведуть тематичні уроки, виховні години, лекції, конкурси, тематичні виставки, покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченко і М. С. Грушевському, а також організують екскурсії в Музей історії Києва і Музею становлення української нації.

16 січня в Державному архіві Києва відкрилася виставка архівних документів “До Дня Соборності України”, яка буде працювати до 30 січня.

На час масових заходів буде посилено охорону громадського порядку.

Також в КМДА зазначають, що в разі потреби на час підготовки та проведення заходів обмежать рух транспорту, і внесуть зміни в роботу громадського транспорту, про що буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, що 22 січня 1918 року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Через рік, 22 січня 1919 року, в Києві на Софійській площі було проголошено Акт возз’єднання (об’єднання) українських земель в єдину Україну (а саме об’єднання УНР і ЗУНР, які виникли на уламках Російської і Австро-Угорської імперій).