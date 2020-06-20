З 21 червня по 10 серпня в Києві обмежать рух автомобільного транспорту по проспекту Бандери перед Північним мостом.

Про це повідомляє прес-служба КК “Київавтодор”.

У повідомленні сказано, що рух перекриють через початок наступного етапу ремонту біля Північного моста.

“Днями рух на проспекті Степана Бандери відкрили усіма смугами. Адже завершено ремонт частини шляхопроводу перед Північним мостом. В ніч з неділі починаємо наступний етап робіт. Будемо працювати на перетині проспектів Степана Бандери з Героїв Сталінграда в напрямку станції метро “Почайна”, – сказано в повідомленні.

У той же час комунальники ремонтують і фарбують надземний пішохідний перехід поблизу вул. Йорданської, через що рух по проспекту було перекрито 19 червня.