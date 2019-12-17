Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

“Сьогодні об 11:30 на лінію 103 надійшла інформація про те, що чоловікові на вулиці Інститутській, 16 (за кілька кварталів від місця проведення акцій) стало погано. На виклик прибули лікарі, проте в кареті “швидкої” чоловік помер. За попередньою інформацією, смерть наступила внаслідок гострого коронарного синдрому (інфаркту)”, – йдеться у повідомленні.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу.

Водночас народний депутат VIII скликання Дмитро Лінько повідомив, що під час силового розгону під стінами Верховної Ради поліція “забила до смерті мітингувальника”.