У столиці України призупинили роботу 120 шкіл через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ та грип.

Про це повідомляє прес–служба КМДА.

“Зараз в Києві освітній процес призупинено в 120 навчальних закладах: в 90 школах – повністю, а в 30 – частково“, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що рівень захворюваності на ГРВІ та грип в столиці виріс на 26,1%.

Минулого тижня в Києві було зареєстровано 9176 хворих. У лікарні було госпіталізовано 290 людей, серед яких 229 дітей.

Також повідомляється, що керівництво шкіл може за класами або повністю зупиняти навчальний процес, якщо на заняттях відсутні 20% учнів.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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