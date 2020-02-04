Про це повідомляє прес–служба КМДА.
“Зараз в Києві освітній процес призупинено в 120 навчальних закладах: в 90 школах – повністю, а в 30 – частково“, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що рівень захворюваності на ГРВІ та грип в столиці виріс на 26,1%.
Минулого тижня в Києві було зареєстровано 9176 хворих. У лікарні було госпіталізовано 290 людей, серед яких 229 дітей.
Також повідомляється, що керівництво шкіл може за класами або повністю зупиняти навчальний процес, якщо на заняттях відсутні 20% учнів.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV з Китаю перевищила позначку 19 тисяч. При цьому кількість летальних випадків – 425.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.