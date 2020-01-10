У підвалі житлового будинку на вулиці Маршала Малиновського на столичній Оболоні виявлені тіла трьох чоловіків.

Про це повідомляється на сайті поліції Києва.

Загиблих виявив сантехнік, який спустився в підвал для проведення ремонтних робіт.

На місце прибули слідчі, судово-медичний експерт і представники інших профільних служб. Вони провели першочергові слідчі дії.

Фото: Нацполиция

“За попередніми даними судмедексперта, який оглядав тіла на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті чоловіків встановить експертиза”, – йдеться в повідомленні.

В даний час проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.