Про це повідомляється на сайті поліції Києва.
Загиблих виявив сантехнік, який спустився в підвал для проведення ремонтних робіт.
На місце прибули слідчі, судово-медичний експерт і представники інших профільних служб. Вони провели першочергові слідчі дії.
Фото: Нацполиция
“За попередніми даними судмедексперта, який оглядав тіла на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено. Остаточні причини смерті чоловіків встановить експертиза”, – йдеться в повідомленні.
В даний час проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.
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