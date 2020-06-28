Covid-19 Україна

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27 червня

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У Києві на Позняках загорілася багатоповерхівка поруч з будинком, де стався вибух

У Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької, 3а спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків. Він розташований по сусідству з іншим будинком, де 21 червня стався вибух — попередньо через витік газу.

Неділя, 28 червня 2020, 18:55

Про це в Facebook повідомила місцева мешканка Катерина Дяченко.

У коментарях під постом очевидці уточнили, що пожежа виникла в будинку, розташованому за тим будинком, де 21 червня стався вибух.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з поширенням полум’я на вищий поверх, повідомляє пресслужба ДСНС.

Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням.

О 16:54 пожежу локалізували, а о 17:01 — ліквідували.

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Фото: ГУ ДСНС України в м.Києві

В результаті пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє і зовнішнє оздоблення кількох квартир.

Причина виникнення пожежі з’ясовується. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.

Частину постраждалих мешканців багатоповерхівки на Позняках відселили в школу-інтернат.

Теги: ДСНС, Київ, пожежа

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