У Києві на Позняках загорілася багатоповерхівка поруч з будинком, де стався вибух

Про це в Facebook повідомила місцева мешканка Катерина Дяченко.
У коментарях під постом очевидці уточнили, що пожежа виникла в будинку, розташованому за тим будинком, де 21 червня стався вибух.
На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з поширенням полум’я на вищий поверх, повідомляє пресслужба ДСНС.
Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням.
О 16:54 пожежу локалізували, а о 17:01 — ліквідували.
Фото: ГУ ДСНС України в м.Києві
В результаті пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє і зовнішнє оздоблення кількох квартир.
Причина виникнення пожежі з’ясовується. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.
Частину постраждалих мешканців багатоповерхівки на Позняках відселили в школу-інтернат.
- 25 червня Президент України Володимир Зеленський передав перші 12 сертифікатів на квартири жителям постраждалого через вибух будинку. Загалом буде закуплено 40 квартир. За словами Глави держави, закупівлі проводяться не за рахунок коштів державного бюджету.
- Київська влада готова виділити 30 млн гривень мешканцям будинку по вул. Крушельницької, де напередодні стався вибух. Гроші підуть на вирішення квартирного питання жителів.
- Ці кошти мають піти на виконання ремонту у виділених квартирах.