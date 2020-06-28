У Києві на Позняках загорілася багатоповерхівка поруч з будинком, де стався вибух

У Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької, 3а спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків. Він розташований по сусідству з іншим будинком, де 21 червня стався вибух — попередньо через витік газу.

Про це в Facebook повідомила місцева мешканка Катерина Дяченко.

У коментарях під постом очевидці уточнили, що пожежа виникла в будинку, розташованому за тим будинком, де 21 червня стався вибух.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з поширенням полум’я на вищий поверх, повідомляє пресслужба ДСНС.

Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням.

О 16:54 пожежу локалізували, а о 17:01 — ліквідували.

Фото: ГУ ДСНС України в м.Києві

В результаті пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє і зовнішнє оздоблення кількох квартир.

Причина виникнення пожежі з’ясовується. Жертв і постраждалих немає.