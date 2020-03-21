З 21 березня в Києві заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях.

Нові карантинні заходи сьогодні були затверджені на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному об’єднанню “Київзеленбуд”, ГУ Національної поліції України у м. Києві забезпечити проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи щодо заборони користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях“, – йдеться в рішенні комісії .

Заборона вводиться “до поліпшення епідемічної ситуації” на тлі спалаху коронавірусу COVID-19.

Крім того, Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів КМДА доручено до 24 березня забезпечити виділення коштів у розмірі 23 млн гривень на проведення заходів з дезінфекції житлових багатоквартирних будинків.

Рішення комісії є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Києва.