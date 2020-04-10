Цими вихідними столичні правоохоронці нестимуть посилену службу в Києві – з метою контролю за дотриманням карантинних обмежень.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

“Для контролю за дотриманням обмежень у ці вихідні правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання в парках і скверах, в громадських місцях Києва. Тому ще раз звертаюся: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати”, – наголосив Кличко.

Він закликав жителів столиці залишатися в Вербну неділю вдома з родиною.

“Хочу повідомити, що під час нашої останньої зустрічі з представниками церков, беручи до уваги обмеження і ситуацію з поширенням інфекції, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію. Сьогодні головне – без потрясінь і сплеску захворювання пережити Великдень. Це дуже важливо”, – розповів мер.

(На відео – з 2:20)