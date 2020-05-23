Дану інформацію підтвердили #Буквам джерела у Верховній Раді.

Про смерть Давиденка також повідомив на своїй сторінці в Facebook нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. За його даними, народного обранця виявили мертвим в офісі.

“Щойно в офісі народного депутата Давиденка Валерія Миколайовича виявлений його труп із вогнепальним пораненням. Обставини з’ясовуються!” – написав Кива.

Валерій Давиденко на дострокових парламентських виборах в 2014 році пройшов до Парламенту по одномандатному виборчому округу №208 від Всеукраїнського аграрного об’єднання “Заступ”.

У 2019 він був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по 208 округу (Чернігівська область). Був членом депутатської групи “Довіра”.

Входив до складу комітету ВР з питань економічного розвитку.

ОНОВЛЕНО 20:10:

У депутатській групі “Довіра” підтвердили загибель колеги.

“Сьогодні стало відомо про трагічну загибель нашого колеги, народного депутата Валерія Давиденка. Обставини та причини смерті встановлюються правоохоронними органами. Висловлюємо свої співчуття рідним та близьким! Світла пам’ять…” – йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці групи.

Про загибель Давиденка повідомив і нардеп восьмого скликання Владислав Голуб.

“Вбили Валеру Давиденка. Мій колега по минулому скликанню. Депутат цього скликання. Потужний аграрій з Чернігівщини. Він був (не можу писати “був”, не вірю) чудовою людиною і хорошим товаришем… Пам‘ятаю Валеру як життєрадісного хлопця, успішного бізнесмена, тому у версію самогубства просто не вірю і не повірю…”, – наголосив він.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що тіло Давиденка було виявлено в його офісі в Києві.

“Сьогодні в Києві, у власному офісі, в туалеті, було знайдено тіло народного депутата Валерія Давиденка зі смертельним вогнепальним пораненням голови. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів щодо з’ясування обставин загибелі народного депутата від Чернігівщини. У тому числі знімаються записи з численних камер спостереження, у великій кількості розташованих поблизу з місцем події”, – розповів Геращенко.

Він уточнив, що поліцією і прокуратурою будуть перевірятися всі можливі версії трагічного інциденту.