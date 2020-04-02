У тренажерному залі просто неба в київському "Гідропарку" відбувся напад на журналістів, які фільмували сюжет щодо дотримання карантину.

Про це повідомляється в репортажі телеканалу ZIK.

Уточнюється, що коли журналістка телеканалу разом з оператором фільмували сюжет про те, як громадяни в Києві дотримуються карантину, один зі спортсменів накинувся на оператора.

При цьому нападник намагався вирвати відеокамеру.

Своєю чергою журналістка намагалася захистити свого колегу від спортсмена, але трохи дісталося і їй.

На відеозаписі видно, що спортсмени заявляють про те, що їм не можна кидати тренування, а спортзали зачинені. Також один з них каже, що йому нічого не буде за порушення норм карантину.

“Мені плювати на закон”, – говорить він.

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Пізніше народний депутат від фракції партії “ Європейська солідарність “ у Facebook опублікував світлину ймовірного нападника на журналістів .

Своєю чергою радник заступника міністра внутрішніх справ Руслан Яцкевич заявив, що необхідно “показати таким спортсменам закон”.

“За цими двома фактами поліцією розпочато кримінальні справи. До речі, в СІЗО, де вони будуть перебувати на стадії досудового розслідування, у прогулянковому дворику є перекладина, а в зоні — після вироку, є гриф з колесами”, – написав він.