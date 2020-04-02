Про це повідомляється в репортажі телеканалу ZIK.
Уточнюється, що коли журналістка телеканалу разом з оператором фільмували сюжет про те, як громадяни в Києві дотримуються карантину, один зі спортсменів накинувся на оператора.
При цьому нападник намагався вирвати відеокамеру.
Своєю чергою журналістка намагалася захистити свого колегу від спортсмена, але трохи дісталося і їй.
На відеозаписі видно, що спортсмени заявляють про те, що їм не можна кидати тренування, а спортзали зачинені. Також один з них каже, що йому нічого не буде за порушення норм карантину.
“Мені плювати на закон”, – говорить він.
Своєю чергою радник заступника міністра внутрішніх справ Руслан Яцкевич заявив, що необхідно “показати таким спортсменам закон”.
“За цими двома фактами поліцією розпочато кримінальні справи. До речі, в СІЗО, де вони будуть перебувати на стадії досудового розслідування, у прогулянковому дворику є перекладина, а в зоні — після вироку, є гриф з колесами”, – написав він.
- В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз є в два рази меншою, ніж в світі.
- У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Так, майже всі пацієнти мали важкі супутні захворювання.