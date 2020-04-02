Про це повідомляється в репортажі телеканалу ZIK.

Уточнюється, що коли журналістка телеканалу разом з оператором фільмували сюжет про те, як громадяни в Києві дотримуються карантину, один зі спортсменів накинувся на оператора.

При цьому нападник намагався вирвати відеокамеру.

Своєю чергою журналістка намагалася захистити свого колегу від спортсмена, але трохи дісталося і їй.

На відеозаписі видно, що спортсмени заявляють про те, що їм не можна кидати тренування, а спортзали зачинені. Також один з них каже, що йому нічого не буде за порушення норм карантину.

“Мені плювати на закон”, – говорить він.

Пізніше народний депутат від фракції партії Європейська солідарність у  Facebook опублікував світлину ймовірного нападника на журналістів.

Своєю чергою радник заступника міністра внутрішніх справ Руслан Яцкевич заявив, що необхідно “показати таким спортсменам закон”.

“За цими двома фактами поліцією розпочато кримінальні справи. До речі, в СІЗО, де вони будуть перебувати на стадії досудового розслідування, у прогулянковому дворику є перекладина, а в зоні — після вироку, є гриф з колесами”, – написав він.