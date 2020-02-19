Про це поінформували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, 18 лютого в столиці був перевищений на 0,9°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9°С.

“Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці”, – наголошується в повідомленні.

17 лютого в Києві був перевищений на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений минулого року. Середньодобова температура становила +4,8°С. Це відповідає температурі кінця березня.

15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +2,3°С, що на 1,4°С тепліше, ніж в 1950 році.

Ніч на 17 лютого в Києві виявилася також теплою. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +1,8°С, що на 0,1°С тепліше, ніж в 1974 році.