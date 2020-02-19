Про це поінформували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, 18 лютого в столиці був перевищений на 0,9°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9°С.
“Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці”, – наголошується в повідомленні.
17 лютого в Києві був перевищений на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений минулого року. Середньодобова температура становила +4,8°С. Це відповідає температурі кінця березня.
15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +2,3°С, що на 1,4°С тепліше, ніж в 1950 році.
Ніч на 17 лютого в Києві виявилася також теплою. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +1,8°С, що на 0,1°С тепліше, ніж в 1974 році.
- Раніше повідомлялося, що через аномально теплу погоду в Київ не прийшла метеорологічна зима.
- 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Так, був перевищений навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців.