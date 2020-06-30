Пасажири, котрі мають право пільгового проїзду в громадському транспорті Києва, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Так, у середині червня мер Києва Віталій Кличко анонсував зміну умов надання пільгового проїзду в громадському транспорті з 1 липня.

Передбачалося, що пільгові категорії громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть скористатися ним на загальних підставах за умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд планувалося покласти на органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.

Згідно з сьогоднішнім повідомленням КМДА, пільгові категорії пасажирів, які мають право безкоштовного проїзду, проте не зареєстровані в Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичайному режимі до кінця 2020 року.

“Пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року. Таким чином, учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових. Студенти столичних закладів вищої освіти матимуть можливість оформити транспортну картку Kyiv Smart Card із пільговими поїздками. А пільгові категорії пасажирів, що мають право безкоштовного проїзду, проте незареєстровані у Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичному режимі“, – наголошується в повідомленні.

Варто відзначити, що в КМДА сьогодні заявили про готовність відтермінувати до 1 січня 2021 року введення єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті. Це потрібно для того, щоб Уряд розробив зміни до законодавства про надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян (зокрема, йдеться про врегулювання питання з пільговиками з інших регіонів України).

“Ми вважаємо соціальною несправедливістю для пільговиків з інших регіонів України, яким доведеться сплачувати власні кошти за проїзд із введенням єдиного електронного квитка. Столичний бюджет цих витрат покрити не може. Тому держава повинна врегулювати це питання на законодавчому рівні”, – заявили в КМДА.

Для впровадження електронного квитка в столиці були модернізовані турнікети в метрополітені, встановлені касові апарати на всіх станціях метро, підключено 100% наземного транспорту, а також адаптовані турнікети на міській електричці та швидкісному трамваї.