Київ поки не може перейти до наступних етапів ослаблення карантинних обмежень. Більш того, карантин можуть посилити.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, місто не відповідає критерію інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), який повинен становити менше 12 на 100 тис. осіб.

“Хочу зазначити, що показник кількості хворих на 100 тисяч мешканців за останніх 5 днів становить понад 15 людей. За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень. Тому говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів і так далі – поки зарано”, – наголосив Кличко.

Він також не виключає посилення карантину, якщо зазначений критерій перевищить 24 хворих на 100 тис. населення.

“Якщо цей критерій перевищить 24 хворих на 100 тисяч населення, ми будемо змушені повернутися до обмежень”, – зазначив Кличко.

“Ми робимо все, піклуючись про здоров’я і безпеку киян. Але, на жаль, багато хто поводиться так, ніби загрози не існує і вірус кудись подівся. Це не так!” – додав він.

(На відео – з 3:30)