Мер Києва Віталій Кличко розповів, що звертався до представників усіх конфесій з проханням максимально скоротити кількість людей у храмах, але заборонити збиратися він не може.

На брифінгу 8–го квітня Кличко пообіцяв повторити це звернення до представників конфесій.

Раніше в ефірі телеканалу мер столиці говорив, що київська адміністрація не може заборонити відвідувати храми, оскільки це “бажання кожного”.

“Я зустрівся з представниками всіх конфесій, я звернувся до них максимум, якщо можливо, обмежити присутність людей в ці дні й звертаюся до всіх: якщо у вас є можливість, будь ласка, відсвяткуйте цей день вдома”, – сказав Кличко.

08.04.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка ❓Про кількість інфікованих киян❓Про підтримку малозахищених киян❓Про рівень захворюваності на ГРВІ в столиці❓Як сьогодні місто підтримує малий та середній бізнесВже зараз про це та інше наживо Gepostet von Віталій Кличко am Mittwoch, 8. April 2020