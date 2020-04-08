На брифінгу 8–го квітня Кличко пообіцяв повторити це звернення до представників конфесій.
Раніше в ефірі телеканалу мер столиці говорив, що київська адміністрація не може заборонити відвідувати храми, оскільки це “бажання кожного”.
“Я зустрівся з представниками всіх конфесій, я звернувся до них максимум, якщо можливо, обмежити присутність людей в ці дні й звертаюся до всіх: якщо у вас є можливість, будь ласка, відсвяткуйте цей день вдома”, – сказав Кличко.
08.04.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка
❓Про кількість інфікованих киян❓Про підтримку малозахищених киян❓Про рівень захворюваності на ГРВІ в столиці❓Як сьогодні місто підтримує малий та середній бізнесВже зараз про це та інше наживо
Gepostet von Віталій Кличко am Mittwoch, 8. April 2020
- В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 206 нових випадків. Це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.
- Летальні випадки серед пацієнтів із коронавірусом COVID-19 зафіксовані вже в 16 областях України.