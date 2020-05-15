Про це повідомив сьогодні на терміновому брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Інфіковані 81 особа – як вихованки, так і співробітники інтернату.
Спочатку в інтернаті виявили захворювання у жінки-працівниці. Після цього було проведено масове ПЛР-тестування.
“У столиці виявлене нове вогнище захворювання на коронавірус. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи. Там спочатку виявили хвору жінку-працівницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу. Загалом протестували 182 особи”, – розповів Кличко.
Зокрема, захворіли 53 вихованки будинку-інтернату – у віці від 7 до 35 років. Також інфіковані 28 осіб персоналу: 26 жінок і 2 чоловіків.
У лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів з числа персоналу. Решта перебувають на самоізоляції вдома, під контролем лікарів.
Інфіковані вихованки закладу знаходяться в задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.
Як з’ясувалося, вірус занесла жінка – молодша медсестра однієї з груп інтернату.
“Зазначу, що такі інтернати працюють в закритому режимі. Крім персоналу, їх ніхто не відвідує”, – уточнив Кличко.
За його словами, зараз Дарницький будинок-інтернат повністю закритий на карантин. Там здійснюють заходи щодо посиленої дезінфекції та медичне обстеження. На в’їзді на територію чергують рятувальники і поліція.
“Ми перевіримо і протестуємо також вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських заклади для людей похилого віку та 4 спеціалізованих заклади для жінок та чоловіків. Я ще раз закликаю всіх бути обережними та дотримуватися правил. Бо ситуація в інтернаті показує, як одна особа може інфікувати багатьох людей. Вірус не відступив. І послаблення обмежень не означає, що ситуація поліпшилася. Ризик надалі – великий. Тому не нехтуйте своєю безпекою”, – наголосив Кличко.
- Раніше сьогодні повідомлялося, що кількість киян, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 56 людей. Серед них – 9 медиків.
- З вівторка, 12 травня, в Києві введено перший етап послаблення карантинних обмежень. Так, дозволена робота: непродовольчих магазинів загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці; салонів краси, косметологічних кабінетів, перукарень та інших об’єктів побутового обслуговування населення; літніх і сезонних відкритих майданчиків кафе і ресторанів; невеликих виробництв непродовольчих товарів і підприємств побутового обслуговування; адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів; автокінотеатрів; відкриваються для відвідування парки і сквери.