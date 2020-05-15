Про це повідомив сьогодні на терміновому брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Інфіковані 81 особа – як вихованки, так і співробітники інтернату.

Спочатку в інтернаті виявили захворювання у жінки-працівниці. Після цього було проведено масове ПЛР-тестування.

“У столиці виявлене нове вогнище захворювання на коронавірус. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи. Там спочатку виявили хвору жінку-працівницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу. Загалом протестували 182 особи”, – розповів Кличко.

Зокрема, захворіли 53 вихованки будинку-інтернату – у віці від 7 до 35 років. Також інфіковані 28 осіб персоналу: 26 жінок і 2 чоловіків.

У лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів з числа персоналу. Решта перебувають на самоізоляції вдома, під контролем лікарів.

Інфіковані вихованки закладу знаходяться в задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

Як з’ясувалося, вірус занесла жінка – молодша медсестра однієї з груп інтернату.

“Зазначу, що такі інтернати працюють в закритому режимі. Крім персоналу, їх ніхто не відвідує”, – уточнив Кличко.

За його словами, зараз Дарницький будинок-інтернат повністю закритий на карантин. Там здійснюють заходи щодо посиленої дезінфекції та медичне обстеження. На в’їзді на територію чергують рятувальники і поліція.

“Ми перевіримо і протестуємо також вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських заклади для людей похилого віку та 4 спеціалізованих заклади для жінок та чоловіків. Я ще раз закликаю всіх бути обережними та дотримуватися правил. Бо ситуація в інтернаті показує, як одна особа може інфікувати багатьох людей. Вірус не відступив. І послаблення обмежень не означає, що ситуація поліпшилася. Ризик надалі – великий. Тому не нехтуйте своєю безпекою”, – наголосив Кличко.