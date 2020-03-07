У ніч на п'ятницю, 5 березня, в столиці України, Києві, було встановлено новий температурний рекорд - найтепліша ніч за останні 140 років.

Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“Максимальна температура – 5 березня після полудня в Києві піднялася до + 15,3°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня в 1998 році на півградуса”, – сказано в повідомленні.

Також варто зазначити, що вранці температура не опустилася нижче 5,7 градусів, перевищивши попередній максимум, який раніше фіксувався в 1999 році.