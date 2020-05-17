У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через пориви вітру.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За інформацією синоптиків, 18 травня в столиці України очікуються пориви вітру зі швидкістю до 20 метрів за секунду.

При цьому в Гідрометцентрі оголошений жовтий (перший) рівень небезпеки.

В адміністрації закликають жителів Києва дотримуватися таких рекомендацій, щоб не наражати на небезпеку своє життя:

– всі вікна потрібно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які від пориву вітру можуть випасти назовні;

– на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, дерев ліній електропередачі;

– по можливості ховатися від вітру в найближчому приміщенні або природному укритті;

– не паркувати автомобільний транспорт поруч з великими деревами.

Відзначається, що вітряна погода 18 травня очікується не тільки в Києві, а й по всій території України, крім південного сходу.