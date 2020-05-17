Про це повідомляє прес-служба КМДА.
За інформацією синоптиків, 18 травня в столиці України очікуються пориви вітру зі швидкістю до 20 метрів за секунду.
При цьому в Гідрометцентрі оголошений жовтий (перший) рівень небезпеки.
В адміністрації закликають жителів Києва дотримуватися таких рекомендацій, щоб не наражати на небезпеку своє життя:
– всі вікна потрібно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які від пориву вітру можуть випасти назовні;
– на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, дерев ліній електропередачі;
– по можливості ховатися від вітру в найближчому приміщенні або природному укритті;
– не паркувати автомобільний транспорт поруч з великими деревами.
Відзначається, що вітряна погода 18 травня очікується не тільки в Києві, а й по всій території України, крім південного сходу.
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