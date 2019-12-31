У поліції повідомляють, що виявили на острові Жуків тигрів, яких тримали в поганих умовах.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

“У столичну поліцію від киянки прийшло повідомлення про те, що на острові Жуків в неналежних умовах перебувають тигри. Прибувши на місце, правоохоронці оглянули територію і виявили шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам їх тримання”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови слідчого відділу Голосіївського управління поліції, за даною адресою була зареєстрована приватна власність під охороною, проте, господар там не проживав.

“Ми відкрили кримінальну справу за частиною першою статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Зараз вирішується питання про влаштування тигрів в спецзаклад”, – сказав він.

Уточнюється, що інцидент трапився на острові Жуків.