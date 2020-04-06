У столиці України через карантин стався обвал платежів за комунальні послуги.

Про це повідомляють в КМДА, передає “Ліга”.

“Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги в Києві на 27 березня не досягає 80%. У порівнянні з лютим кияни заплатили на 15-20% менше”, – розповіла радник заступника голови КМДА Юлія Грамотна.

Уточнюється, що такий обсяг є мінімумом за п’ять років.

Наприклад, в лютому в Києві заплатили 95% комунальних платежів.

Повідомляється, що найбільше від невиплати платежів в Києві постраждав “Київкомунсервіс”, яка вивозить домашній відходи. У підприємстві просів рівень оплати до 73%, що на 17% менше, ніж було в лютому.

У Київводоканалу та ЖЕКів рівень оплати впав з 90 до 75 відсотків.

При цьому до компанії ДТЕК стверджують, що говорити про рівень оплати за електроенергію ще рано.

“Період оплати ще не закрито, даних ще немає”, – сказала прес-секретар компанії Марина Ключковська.

У КМДА кажуть, що такий низький рівень оплати ще не є критичним. Однак, за прогнозами, ситуація може погіршитися вже в квітні 2020 року.

“На сьогодні є широкий вибір сервісів, де можна оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому. На моє переконання, це кращий спосіб уникнути черг і скупчення людей у ​​відділеннях банків і на пошті”, – розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.