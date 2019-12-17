Про це передає прес-служба “Київавтодору”.
Під час робіт обмежать рух по крайній правій смузі в напрямку Лівого берега з 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня.
“Щоб зупинити руйнування плити автопроїзду на спорудженні проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Роботи виконуватимуть цілодобово. І по можливості відновимо рух на всіх смугах раніше”, – говориться в повідомленні.
- У Києві 75 мостів знаходяться в передаварійному стані, 3 – в аварійному. Серед мостів, що знаходяться в аварійному стані – міст Метро і міст Патона.