У Києві на мосту Патона виявили аварійне просідання покриття, через що рух по мосту тимчасово зупинять.

Про це передає прес-служба “Київавтодору”.

Під час робіт обмежать рух по крайній правій смузі в напрямку Лівого берега з 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня.

“Щоб зупинити руйнування плити автопроїзду на спорудженні проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Роботи виконуватимуть цілодобово. І по можливості відновимо рух на всіх смугах раніше”, – говориться в повідомленні.