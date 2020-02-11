Завтра, 12 лютого, на Північному мосту в Києві у зв'язку з ремонтними роботами обмежать рух транспорту.

Про це повідомили в прес-службі “Київавтодору“.

Повідомляється, що в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на Північному мосту буде тимчасово обмежено рух. Так з 9 до 14 годин обмежать рух в напрямку Троєщини, а з 14 до 20 годин — в напрямку станції метро “Почайна”.

“Щоб менше впливати на трафік в першій частині дня працюватимемо в напрямку Троєщини. А після обіду – в сторону станції метро “Почайна”, — пояснили в “Київавтодорі”.