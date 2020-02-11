Про це повідомили в прес-службі “Київавтодору“.
Повідомляється, що в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на Північному мосту буде тимчасово обмежено рух. Так з 9 до 14 годин обмежать рух в напрямку Троєщини, а з 14 до 20 годин — в напрямку станції метро “Почайна”.
“Щоб менше впливати на трафік в першій частині дня працюватимемо в напрямку Троєщини. А після обіду – в сторону станції метро “Почайна”, — пояснили в “Київавтодорі”.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував, що з 1 березня стартує проєкт “великого будівництва” доріг на території країни.