Вчора, 7 червня, в Києві на вулиці Заболотного охоронець "радикала" Олега Ляшка - Євген Стіпанюк - на своєму авто підрізав інший автомобіль, а після став погрожувати пістолетом.

Про це написала користувачка Facebook Alise Kool.

“Сьогодні 7.06.20 ми з моїм чоловіком рухалися на авто по вул. Заболотного, на відрізку парк Феофанія – Арт Молл. Рухаючись у другому ряду, мали нахабство не пропустити цю особу, яка дуже поспішала. В результаті, даний невідомий обігнав нас і різко загальмував, аби зупинити два авто”, – написала вона.

Alise Kool опублікувала відео інциденту, на якому видно, як обидва водії розмовляють, але в якийсь момент один з чоловіків з кобури дістає пістолет.

Завдяки користувачам соцмереж вдалося встановити, що чоловік з пістолетом – це Євген Стіпанюк – охоронець лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ!!! ____________________________________ Сегодня 7.06.20 мы с моим мужем двигались на авто по ул . Заболотного, на отрезке парк Феофания – Арт Молл, г. Киев. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный , обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто. Далее вы можете видеть на видео. Заявление в полицию написано.

Жаль, на видео не видно номера авто, тк как только неизвестный начал угрожать оружием, я выскочила из машины. Но хорошо видны лицо, марка авто, номера авто начинались на СВ…… И это столица, Украина, 21й век…..

Будьте осторожны на дорогах 🙏🏻 Всем спасибо за репост, дабы дать огласку данному происшествию ! Благодаря социальным сетям удалось установить личность данного человека на видео, им оказался Евгений Стипанюк – помощник Олег Ляшко. #киев #украина #мвс #полиция #олегляшко Опубліковано Alise Kool Неділя, 7 червня 2020 р.

Варто зазначити, що в своєму Instagram Євген Стіпанюк публікує пости про православ’я, віру в Бога.

Нагадаємо, 6 листопада Андрій Герус побився з колишнім народним депутатом Олегом Ляшком в аеропорту “Бориспіль”. Конфлікт між політиками виник через поправки Геруса до законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії”, який дозволяє імпорт електроенергії з Росії. Ляшко назвав Геруса “зрадником, який працює в інтересах Кремля”.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки Андрія Геруса і Олега Ляшка. 13 листопада Ляшка викликали на допит до прокуратури, а 18 листопада екснардепу вручили підозру.