Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба відомства.
Так до “другої хвилі” увійшли:
- КНП “Олександрівська клінічна лікарня м.Києва” (перепрофілювання інших корпусів);
- КНП “Київська міська клінічна лікарня №3”;
- КНП “Київська міська клінічна лікарня №4” (перепрофілювання відділень);
- КНП “Київська міська клінічна лікарня №5”;
- КНП “Київська міська клінічна лікарня №6”;
- КНП “Київська міська клінічна лікарня №8”;
- КНП “Київська міська клінічна лікарня №10”;
- КНП “Київська міська клінічна лікарня №17”.
“Підкреслюю, пацієнтів із підозрою на Covid-19 першочергово приймають лікарні «першої хвилі». Наразі ми працюємо над забезпеченням обладнанням відділень та засобами індивідуального захисту для медичного персоналу лікарень і першої, і другої хвилі. Поки що на першій лінії працюють раніше визначені лікарні”, – зазначив Поворозник.
Він також нагадав, що до «першої хвилі» увійшли сім лікарень (3 – для дорослих, 2 – для дітей, 2 – для вагітних):
- КНП “Олександрівська клінічна лікарня м. Києва”;
- КНП “Київська міська клінічна лікарня № 4”;
- КНП “Київська міська клінічна лікарня № 9”;
- КНП “Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1”;
- КНП “Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня”;
- КНП “Київський міський пологовий будинок № 3”;
- КНП “Київський міський пологовий будинок № 5”.
“Укотре наголошую: при перших проявах симптомів – залишайтеся вдома! Зв’яжіться зі своїм сімейним лікарем телефоном, тримайте з ним зв’язок та виконуйте рекомендації! У разі погіршення самопочуття – викликайте швидку. Закликаю: не їдьте при першому недомаганні до вищезгаданих лікарень! Цим ви наражаєте себе і своїх рідних на небезпеку та заважаєте роботі медиків, які рятують життя”, – сказав Микола Поворозник.
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