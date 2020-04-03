У столиці визначено госпітальні бази для прийому «другої хвилі» хворих із підозрою на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба відомства.

Так до “другої хвилі” увійшли:

КНП “Олександрівська клінічна лікарня м.Києва” (перепрофілювання інших корпусів);

КНП “Київська міська клінічна лікарня №3”;

КНП “Київська міська клінічна лікарня №4” (перепрофілювання відділень);

КНП “Київська міська клінічна лікарня №5”;

КНП “Київська міська клінічна лікарня №6”;

КНП “Київська міська клінічна лікарня №8”;

КНП “Київська міська клінічна лікарня №10”;

КНП “Київська міська клінічна лікарня №17”.

“Підкреслюю, пацієнтів із підозрою на Covid-19 першочергово приймають лікарні «першої хвилі». Наразі ми працюємо над забезпеченням обладнанням відділень та засобами індивідуального захисту для медичного персоналу лікарень і першої, і другої хвилі. Поки що на першій лінії працюють раніше визначені лікарні”, – зазначив Поворозник.

Він також нагадав, що до «першої хвилі» увійшли сім лікарень (3 – для дорослих, 2 – для дітей, 2 – для вагітних):

КНП “Олександрівська клінічна лікарня м. Києва”;

КНП “Київська міська клінічна лікарня № 4”;

КНП “Київська міська клінічна лікарня № 9”;

КНП “Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1”;

КНП “Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня”;

КНП “Київський міський пологовий будинок № 3”;

КНП “Київський міський пологовий будинок № 5”.

“Укотре наголошую: при перших проявах симптомів – залишайтеся вдома! Зв’яжіться зі своїм сімейним лікарем телефоном, тримайте з ним зв’язок та виконуйте рекомендації! У разі погіршення самопочуття – викликайте швидку. Закликаю: не їдьте при першому недомаганні до вищезгаданих лікарень! Цим ви наражаєте себе і своїх рідних на небезпеку та заважаєте роботі медиків, які рятують життя”, – сказав Микола Поворозник.

Раніше повідомлялося, що у Києві підтвердили першу смерть від коронавірусу COVID-19: помер 70-річний чоловік. Також у столиці 161 людина має підтверджений діагноз COVID-19.