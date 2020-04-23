Про це #Буквам розповів очевидець, який отримав 2 маски.
Роздача була організована у Le Silpo на вул. Басейна, 6, що неподалік від Бессарабського ринку.
Задля цього поруч з магазином було припарковано позашляховик з символікою партії Міхеїла Саакашвілі “Рух Нових сил” та фотографією політика на задньому склі.
- Раніше повідомлялося, що Міхеїл Сакаашвілі може стати віце-прем’єром з реформ в уряді Дениса Шмигаля.
- Сам Саакашвілі підтвердив пропозицію стати віце-прем’єром.
- #Букви розповідали, чим відомий майбутній віце-прем’єр Саакашвілі.