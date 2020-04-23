Сьогодні на Бессарабці в Києві від імені експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі роздавали безкоштовні захисні маски.

Про це #Буквам розповів очевидець, який отримав 2 маски.

Роздача була організована у Le Silpo на вул. Басейна, 6, що неподалік від Бессарабського ринку.

Задля цього поруч з магазином було припарковано позашляховик з символікою партії Міхеїла Саакашвілі “Рух Нових сил” та фотографією політика на задньому склі.