Про це ув Facebook написав депутат Київради Костянтин Яловий.

За його словами, в умови карантину медичні маски можуть стати “новою сміттєвої проблемою Києва”.

“Вони мало чим поступаються у забрудненні навколишнього середовища пластиковим пакетам. Більше того, вони несуть загрозу поширення бактерій та вірусів. Тому просто викинути маску в урну чи смітник – це не рішення проблеми. Адже медичні відходи категорії В (потенційно інфіковані маски, рукавички, медичний одяг, інші предмети, що могли контактувати з інфікованими рідинами тощо) мають бути герметично запаковані, обов’язково знезаражені і вже після цього передані на підприємства, що мають спеціальну ліцензію та відповідне сертифіковане обладнання, для подальшої безпечної утилізації – зазвичай спалювання у спеціальних печах при високій температурі“, – зазначив Яловий.

За словами депутата, нині в столиці планується встановити 10 пунктів прийому засобів індивідуального захисту – в кожному районі Києва.