Про це повідомляє кореспондент #Букв, який відвідав ТРЦ “Gulliver”.

За словами піар-директорки “Gulliver” Тетяни Держанової, сьогодні починає працювати торгова галерея: бутики з одягом та іншими товарами.

“Ми виконали всі умови, які зобов’язала держава: це температурний скринінг на всіх входах, в тому числі на вході в паркінг”, – додала вона.

Держанова зазначила, що якщо температура у людини буде більше 36,9 градусів, охорона не рекомендуватиме відвідувати громадське місце. Також відвідувачі обов’язково мають бути у масці, тому перед входами стоять маскомати і дезінфектори. Загалом по комплексу розміщено близько 40 дезінфекторів.

Також будівля ТРЦ раз на добу обробляється дезінфікуючими засобами, один раз на три години миється підлога та раз на годину обробляються всі поверхні, до яких торкаються люди.

Крім того, адміністрація “Gulliver” зробила обмеження в ліфтах по вазі, щоб туди не заходило більше трьох осіб.