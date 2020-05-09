Вже наступного тижня в Києві почнуть діяти пункти зі збору використаних захисних масок і рукавичок.

У зв’язку з цим голова управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований оприлюднив перелік адрес, за якими вони будуть знаходитися.

Збір засобів індивідуального захисту здійснюватиметься в окремі контейнери, які в першу чергу встановлять біля супермаркетів і торгових центрів.

Пунктів із контейнерами буде 14. Вони будуть розташовані за наступними адресами:

1. У магазинах мережі Billa:

• вулиця Гришка, 3;

• проспект Маяковського, 85;

• Бессарабська площа, 2;

• вулиця Тростянецька, 1-а;

• Дарницька площа, 1;

• Повітрофлотський проспект, 56-а;

• вулиця Голосіївська, 13-а;

• Майдан Незалежності, ТЦ “Глобус”;

• вулиця Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;

• вулиця Попудренка, 40.

2. У магазинах мережі METRO Cash&Carry:

• проспект Григоренка, 43;

• Кільцева дорога, 1-в;

• проспект С. Бандери, 26-в;

• вулиця С. Лифаря, 2-а.

“Після наповнення контейнерів їх герметично запакує та вивезе спеціалізоване підприємство, що має відповідну ліцензію. Контейнери разом зі вмістом будуть безпечно утилізовані при високих температурах “, – зазначив чиновник.

Він також нагадав, як правильно утилізувати використані медичні маски і рукавички:

1. Зніміть маску після застосування; утримуйте маску за еластичні завушні петлі та не торкайтеся нею до очей або одягу, оскільки використана маска може бути забруднена мікроорганізмами.

2. Одноразові маски і рукавички перед тим, як викидати, варто ошпарити окропом або обробити дезінфікуючим засобом.

3. Потрібно герметично запакувати маску або рукавички в окремий пакет, для попередження забруднення контейнера, в який вони будуть викинуті.

4. Після дотику до маски або її викидання слід провести гігієнічну обробку рук: скористайтеся спиртовмісним засобом, а при очевидному забрудненні рук вимийте їх із милом.

Адреси пунктів збору масок і рукавичок оприлюднив у Facebook і депутат Київради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, уточнивши, що вони почнуть функціонувати наступного тижня.