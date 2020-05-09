У зв’язку з цим голова управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований оприлюднив перелік адрес, за якими вони будуть знаходитися.
Збір засобів індивідуального захисту здійснюватиметься в окремі контейнери, які в першу чергу встановлять біля супермаркетів і торгових центрів.
Пунктів із контейнерами буде 14. Вони будуть розташовані за наступними адресами:
1. У магазинах мережі Billa:
• вулиця Гришка, 3;
• проспект Маяковського, 85;
• Бессарабська площа, 2;
• вулиця Тростянецька, 1-а;
• Дарницька площа, 1;
• Повітрофлотський проспект, 56-а;
• вулиця Голосіївська, 13-а;
• Майдан Незалежності, ТЦ “Глобус”;
• вулиця Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
• вулиця Попудренка, 40.
2. У магазинах мережі METRO Cash&Carry:
• проспект Григоренка, 43;
• Кільцева дорога, 1-в;
• проспект С. Бандери, 26-в;
• вулиця С. Лифаря, 2-а.
“Після наповнення контейнерів їх герметично запакує та вивезе спеціалізоване підприємство, що має відповідну ліцензію. Контейнери разом зі вмістом будуть безпечно утилізовані при високих температурах “, – зазначив чиновник.
Він також нагадав, як правильно утилізувати використані медичні маски і рукавички:
1. Зніміть маску після застосування; утримуйте маску за еластичні завушні петлі та не торкайтеся нею до очей або одягу, оскільки використана маска може бути забруднена мікроорганізмами.
2. Одноразові маски і рукавички перед тим, як викидати, варто ошпарити окропом або обробити дезінфікуючим засобом.
3. Потрібно герметично запакувати маску або рукавички в окремий пакет, для попередження забруднення контейнера, в який вони будуть викинуті.
4. Після дотику до маски або її викидання слід провести гігієнічну обробку рук: скористайтеся спиртовмісним засобом, а при очевидному забрудненні рук вимийте їх із милом.
Адреси пунктів збору масок і рукавичок оприлюднив у Facebook і депутат Київради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, уточнивши, що вони почнуть функціонувати наступного тижня.
- З 12 травня влада Києва розпочне вводити перший етап ослаблення карантинних обмежень. Так, відкриють: непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ); салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об’єкти побутового обслуговування; літні та сезонні відкриті майданчики кафе і ресторанів з дотриманням умов безпеки; парки і сквери; невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші); адвокатські та нотаріальні бюро; автокінотеатри.