Про це повідомив в Facebook депутат Київради Юрій Сиротюк.

У четвер, 12 березня, Київрада підтримала проєкти рішень стосовно розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації. Вони мали бути розташовані в самому центрі Подолу — на вулиці Спаській 13, 14, 15 та на вулиці Боричів Тік 17, 19, 21.

“На наступну тисячу років нам точно не потрібно приміщення для резиденції російського посла, нового приміщення посольства і консульства країни-окупанта. Дякую депутатам столиці України, що перебуває у стані війни, за підтримку цього рішення”, — написав Сиротюк.