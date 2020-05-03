Про це повідомляє в Telegram-каналі Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, в найближчий час в Києві та Київській області очікуються град і шквали вітру до 15-20 метрів в секунду. Негода збережеться до кінця доби, 3 травня.
Синоптики також дали жителям Києва рекомендації щодо поведінки в негоду.
При сильних поривах вітрів фахівці закликають дотримуватися наступних рекомендацій:
всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
- 2 травня в столиці України, місті Києві, пройшов сильний дощ. Місцями — з градом.