Про це повідомив прес-служба Нацполіціі.

У Деснянське управлінні поліції надійшло повідомлення про конфлікт на вулиці Закревського. На виклик направили екіпаж патрульних поліцейських.

“Чоловік проходив повз екіпажу патрульної поліції, які намагалися зупинити конфлікт між двома жінками, які вигулювали собак. Правопорушник, перебуваючи в нетверезому стані, вдарив 19-річну патрульну в груди. Після чого збив нагрудну камеру, розміщену на форменому одязі поліцейського, яка зламалася і впала на землю”, – сказано в повідомленні.

Зловмисника затримали, ним виявився 29-річний раніше не судимий місцевий житель.

Слідчі Деснянського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу.