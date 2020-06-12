Сьогодні штаб з надзвичайних ситуацій прийме рішення щодо посилення карантинних заходів в Києві через епідеміологічну ситуацію.

Про це заявив радник мера міста Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Він пояснив, що у київської влади є три сценарії розвитку.

“Станом на сьогодні ми знаходимося посередині між жовтим і чорним сценаріями, це означає, що хвороба входить в новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього”, – заявив Бондаренко.

Він пояснив, що Київ не готовий до наступних етапів, які були заплановані урядом 5 і 10 червня.

У зв’язку з негативним сценарієм, він зазначив, що в місті поки не варто говорити про відкриття закладів громадського харчування в приміщеннях, а також про проведення масових заходів з кількістю людей 1 на 5 кв. метрів.

Бондаренко пояснив, що сьогодні будуть результати епідеміологічного аналізу Госпродспоживслужби і приймуть рішення.

“Станом на сьогодні не можна сказати, що якась одна галузь міського господарства є передумовою для збільшення кількості хворих. Тут є дві сторони. Об’єктивна сторона – ми відкрили магазини, ТРЦ, транспорт”, – сказав він.

Нові карантинні обмеження можуть торкнутися:

відвідування пляжів;

відкриття пляжів;

відкриття пунктів ЗНО.

Також він підкреслив, що обмежень по роботі громадського транспорту не буде.

Бондаренко пояснив, що тепер Київ переходить до фіксування спалахів коронавируса, і в разі, якщо вона є, то заклад закривається.

“Незалежно від того, дитячий садок чи магазин. Якщо за результатами епіданалізу ми будемо розуміти, що є левова частка заражень саме в такий-то області – для неї спочатку будуть введені більш жорсткі обмеження, потім, якщо фіксування продовжиться, зазвичай такі заклади можуть бути закриті”, – заявив він.