Про це заявив радник мера міста Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу “Україна 24”.
Він пояснив, що у київської влади є три сценарії розвитку.
“Станом на сьогодні ми знаходимося посередині між жовтим і чорним сценаріями, це означає, що хвороба входить в новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього”, – заявив Бондаренко.
Він пояснив, що Київ не готовий до наступних етапів, які були заплановані урядом 5 і 10 червня.
У зв’язку з негативним сценарієм, він зазначив, що в місті поки не варто говорити про відкриття закладів громадського харчування в приміщеннях, а також про проведення масових заходів з кількістю людей 1 на 5 кв. метрів.
Бондаренко пояснив, що сьогодні будуть результати епідеміологічного аналізу Госпродспоживслужби і приймуть рішення.
“Станом на сьогодні не можна сказати, що якась одна галузь міського господарства є передумовою для збільшення кількості хворих. Тут є дві сторони. Об’єктивна сторона – ми відкрили магазини, ТРЦ, транспорт”, – сказав він.
Нові карантинні обмеження можуть торкнутися:
- відвідування пляжів;
- відкриття пляжів;
- відкриття пунктів ЗНО.
Також він підкреслив, що обмежень по роботі громадського транспорту не буде.
Бондаренко пояснив, що тепер Київ переходить до фіксування спалахів коронавируса, і в разі, якщо вона є, то заклад закривається.
“Незалежно від того, дитячий садок чи магазин. Якщо за результатами епіданалізу ми будемо розуміти, що є левова частка заражень саме в такий-то області – для неї спочатку будуть введені більш жорсткі обмеження, потім, якщо фіксування продовжиться, зазвичай такі заклади можуть бути закриті”, – заявив він.
- В Україні другий день поспіль фіксують рекордну добову захворюваність на COVІD-19.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.
- У МОЗ України повідомили, Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області не можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину через велику кількість хворих на коронавірус COVID-19.