Про це повідомляє кореспондент #Букв.

О 19 годині 20 лютого на біля стели на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам’яті Героїв Небесної сотні “Майдан. Боротьба триває”. У ній взяли участь близько двох тисяч осіб.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Участники акции жгли факелы и свечи.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

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Деякі активісти прийшли на акцію з плакатами, присвяченими розслідування справ Майдану ( “Не злий Майдан”, “Вбивці Небесної сотні будуть покарані”, “Бабікова в Ростов до хазяїна, а не в ДБР” та іншими).

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Вшанувавши пам’ять Героїв Небесної сотні на Майдані, частина активістів перемістилися до будівлі Офісу Президента на вулиці Банковій, де пройшла акція “2014 — 2020”. Організаторами акції виступила громадська організація “Демократична Сокира”.

Її метою, як повідомили організатори, було “нагадати Президенту, за що та проти кого воює українська нація”.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви