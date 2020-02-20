Сьогодні, 20 лютого, в Києві відбулися дві акції пам'яті Героїв Небесної сотні. У них взяли участь близько двох тисяч осіб.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

О 19 годині 20 лютого на біля стели на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція пам’яті Героїв Небесної сотні “Майдан. Боротьба триває”. У ній взяли участь близько двох тисяч осіб.

Участники акции жгли факелы и свечи.

Деякі активісти прийшли на акцію з плакатами, присвяченими розслідування справ Майдану ( “Не злий Майдан”, “Вбивці Небесної сотні будуть покарані”, “Бабікова в Ростов до хазяїна, а не в ДБР” та іншими).