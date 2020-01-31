Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що під мечеттю в Києві поліція влаштувала масові затримання мусульман.

Про це Чубаров повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“У п’ятницю, 31 січня, віряни мусульмани, які вчинили п’ятничний намаз в мечеті Ісламського культурного центру “Альраїд”, що знаходиться в Києві на вулиці Дегтярівській, зіткнулися з кричущим і масовим порушенням прав людини: по виходу з двору мечеті їх чекали співробітники державної міграційної служби (на фотографії в неоново-зелених жилетах) і екіпіровані спецзасобами та зброєю співробітники поліції, що приїхали на 2 автобусах”, – пише він.

Водночас Чубаров заявив, що свою поведінку поліціянти “обґрунтовували” так званим рейдом з виявлення нелегальних мігрантів.

Також голова Меджлісу кримськотатарського народу закликав усіх затриманих під час інциденту описати всі обставини та за необхідності звернутися по допомогу.