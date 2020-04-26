У Києві викрили масштабну схему переправлення за грошову винагороду немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства.

Про це поінформували в прес-службі прокуратури Києва.

Спецоперація з викриття злочинної діяльності групи осіб була проведена спільно з Національною поліцією України.

Відзначається, що зловмисники “під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон (ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України)”.

Згідно з матеріалами слідства, до організації схеми причетні керівники однієї зі столичних медичних клінік, яка надає послуги в сфері репродуктивної медицини (її назва не озвучується). Також була задіяна група осіб, яка підшукувала в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі в програмах сурогатного материнства.

Як уточнили в прес-службі МВС України, учасники групи підшукували іноземців, охочих народити дитину в Україні. При цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері і сприяли вивезенню немовлят в інші країни шляхом укладення фіктивного шлюбу з громадянками України.

Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували зловмисники, становив близько 50 тис. доларів США (з них плата за організацію штучного запліднення становила 15 тис. доларів, послуги з укладання фіктивного шлюбу з іноземцями 1000 – 1500 доларів).

24 квітня в рамках спецоперації за адресами проживання фігурантів, офісів, клініки і в автомобілях було проведено 11 обшуків. Правоохоронці вилучили медичну документацію, паспорти громадян України і завірені копії паспортів громадян іноземних держав, довіреності на представлення інтересів, інші документи, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш-носії.

Також були встановлені адреси квартир, де містилися новонароджені діти до вирішення питання про їхнє переміщення через кордон.

Наприклад, у квартирі хостельного типу на території Солом’янського району Києва правоохоронці виявили 5 новонароджених дітей віком від 2 до 6 тижнів, які перебували під наглядом двох жінок і чоловіка.

Немовлят доставили в дитячі лікарні столиці.

Наразі триває систематизація та аналіз вилученої документації. Проводяться заходи щодо перевірки близько 140 іноземців на причетність до переміщення новонароджених дітей за кордон.