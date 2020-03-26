Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
“У столиці, за минулий вечір і сьогоднішній ранок, кількість осіб, які захворіли на коронавірус, збільшилася вже до 40. Сьогодні ми отримали від державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 6 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що захворіли – одна жінка у віці 35 років, і п’ятеро чоловіків у віці від 28 до 70 років.
Четверо пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. Ще один – 70-річний військовослужбовець – до військового госпіталю. І один хворий лікується на самоізоляції вдома.
За словами Кличка, наразі експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1 437 киян. Зараз перевіряються на підтвердження або спростування діагнозу “коронавірус” ще більше 30 зразків.
“Я хочу звернутися до правоохоронних органів жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками. Тому що деякі з них сьогодні теж роблять експрес-тести на коронавірус і не передають результати позитивних діагнозів державним органам. А ми їх потім отримуємо через Німеччину, або взагалі не отримуємо. Я вважаю це неприпустимим”- зазначив Кличко.
- Станом на ранок 26 березня в Україні було підтверджено 156 випадків інфікування коронавірусом (з них 34 в Києві). За добу було зафіксовано 43 нових випадки.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.