У Києві зареєстровано ще 6 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Кількість жителів столиці, заражених вірусом, зросла до 40 осіб.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

“У столиці, за минулий вечір і сьогоднішній ранок, кількість осіб, які захворіли на коронавірус, збільшилася вже до 40. Сьогодні ми отримали від державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 6 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що захворіли – одна жінка у віці 35 років, і п’ятеро чоловіків у віці від 28 до 70 років.

Четверо пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. Ще один – 70-річний військовослужбовець – до військового госпіталю. І один хворий лікується на самоізоляції вдома.

За словами Кличка, наразі експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1 437 киян. Зараз перевіряються на підтвердження або спростування діагнозу “коронавірус” ще більше 30 зразків.

“Я хочу звернутися до правоохоронних органів жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками. Тому що деякі з них сьогодні теж роблять експрес-тести на коронавірус і не передають результати позитивних діагнозів державним органам. А ми їх потім отримуємо через Німеччину, або взагалі не отримуємо. Я вважаю це неприпустимим”- зазначив Кличко.

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