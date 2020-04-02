Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, в Києві вже 161 людина має підтверджений діагноз COVID-19.

“За минулу добу в Києві зареєстровано ще 29 нових випадків. Кількість киян із підтвердженим діагнозом – 161 людина. Один випадок летальний… 70-річний чоловік, на жаль, помер”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що захворіли 19 чоловіків у віці від 22 до 70 років і 10 жінок – від 36 до 62 років. Госпіталізовано 18 пацієнтів, ще 11 киян лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко додав, що одужали вже 12 пацієнтів.

“Також повідомлю, що 12 пацієнтів, більша частина яких лікувалася в Олександрівській лікарні, одужали. Їх виписали додому”, – наголосив Кличко.

На сьогодні експрес-тестами в столиці протестовано майже 2200 людей, лабораторно оброблено 1202 зразків. Ще на дослідженні знаходяться 404 зразки.

“За всіма цифрами, які я озвучив, – людські життя. Вірус розганяється! І нам потрібно все більше коштів на боротьбу з ним. Зусилля і допомога киян – це ваша свідомість і розуміння небезпеки. І дотримання всіх обмежень. Це для кожного з нас інстинкт самозбереження”, – заявив Кличко.

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