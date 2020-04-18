У Києві за добу було підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих зросла до 770 осіб.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Друзі! Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 65 людей. З них – 6 медиків. Загалом у Києві вже 770 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

За його словами, захворіли: 24 жінки віком від 24 до 69 років та 41 чоловік – від 19 до 92 років.

“До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Із зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання – 26 у Києво-Печерській Лаврі”, – відзначив Кличко.

В Україні кількість випадків COVID-19 перевищила 5 тисяч.