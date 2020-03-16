У Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Сьогодні, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції”, — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що один з пацієнтів протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції. Про другого пацієнта нічого не повідомляється.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.