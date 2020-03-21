Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок – 29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років”, – написав він.
Відтак, станом на сьогодні в столиці підтверджені 10 випадків захворювання COVID-19.
“Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах – переважно у Франції та Німеччині. Два випадки – місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва”, – уточнив Кличко.
За його словами, з 10 хворих п’ятеро лікуються в Олександрівській клінічній лікарні столиці. Решта п’ятеро – знаходяться на самоізоляції і отримують лікування вдома під спостереженням лікарів.
“Також ми чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію”, – підсумував Кличко.
- Напередодні в Київській і Тернопільській областях підтвердили по одному випадку захворювання коронавірусом COVID-19. Таким чином, загальна кількість хворих в Україні зросла до 41 (з них троє в Києві). Станом на зараз кількість хворих (з урахуванням нових випадків в Києві) зросла до 48.
- 20 березня стало відомо, що в Чернівцях одужав чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус COVID-19.