Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок – 29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років”, – написав він.

Відтак, станом на сьогодні в столиці підтверджені 10 випадків захворювання COVID-19.

“Восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах – переважно у Франції та Німеччині. Два випадки – місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва”, – уточнив Кличко.

За його словами, з 10 хворих п’ятеро лікуються в Олександрівській клінічній лікарні столиці. Решта п’ятеро – знаходяться на самоізоляції і отримують лікування вдома під спостереженням лікарів.

“Також ми чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію”, – підсумував Кличко.