У Києві з'явилися борди партії "Демократична сокира" зі слоганом "Зрубимо їх разом".

Фотографію з бордом опублікував на своїй сторінці в Facebook член партії “Демократична сокира“ Алекс Нойнец.

“Ми як знали“, – написав він.

На борді видно напис “Зрубимо їх разом“ на червоному тлі. При цьому слово “їх“ виділено зеленим, що натякає на владу Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що передвиборчим гаслом Володимира Зеленського та його політичної партії “Слуга народу“ під час виборів 2019 року було “Зробимо їх разом“.