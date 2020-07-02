Фотографію з бордом опублікував на своїй сторінці в Facebook член партії “Демократична сокира“ Алекс Нойнец.
“Ми як знали“, – написав він.
На борді видно напис “Зрубимо їх разом“ на червоному тлі. При цьому слово “їх“ виділено зеленим, що натякає на владу Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що передвиборчим гаслом Володимира Зеленського та його політичної партії “Слуга народу“ під час виборів 2019 року було “Зробимо їх разом“.
- Учасники акції “Рік Зеленського. Рік реваншу. Стоп реванш” прийшли до будинку на вулиці Грушевського, 9а в центрі Києва, де володіє квартирою президент України Володимир Зеленський.