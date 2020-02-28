У Києві з’явилась копія Cybertrack Ілона Маска

Фотографії пікапа, який везуть по вулицях Києва на евакуаторі, публікували користувачі соціальної мережі Facebook.

“Машину Ілона Маска евакуювали з Хрещатика за неправильну парковку”, – написав на своїй сторінці Віталій Селюк.

В той же час на ресурсі “Автоцентр“ повідомляється, що автомобіль є якісною копією пікапа Ілона Маска.

Уточнюється, що машина з’явилася на заході в Києві, присвяченому грі Dota 2. На автомобілі ефектно з’явилися учасники турніру.

Відзначається, що пікапа Ілона Маска Tesla Cybertruck на даний момент ще немає в продажу.