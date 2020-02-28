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У Києві з’явилась копія Cybertrack Ілона Маска

На вулицях столиці України несподівано з'явився пікап Ілона Маска Tesla Cybertrack. Автомобіль виявився копією.

П’ятниця, 28 лютого 2020, 18:02

Фотографії пікапа, який везуть по вулицях Києва на евакуаторі, публікували користувачі соціальної мережі Facebook.

Машину Ілона Маска евакуювали з Хрещатика за неправильну парковку”, – написав на своїй сторінці Віталій Селюк.

Фото: Facebook/Виталий Селюк

В той же час на ресурсі Автоцентр повідомляється, що автомобіль є якісною копією пікапа Ілона Маска.

Уточнюється, що машина з’явилася на заході в Києві, присвяченому грі Dota 2. На автомобілі ефектно з’явилися учасники турніру.

Відзначається, що пікапа Ілона Маска Tesla Cybertruck на даний момент ще немає в продажу.

Теги: пикап, Київ, Илон Маск, Крещатик

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