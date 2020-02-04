З наступного тижня в столиці України з'являться нові дорожні знаки.

Про це повідомляється на сторінці Центру організації дорожнього руху в Facebook.

Уточнюється, що на магістральних вулицях, на яких світлофори працюють в режимі координованого управління, з’являться нові знаки “Рекомендована швидкість” і “Зелена хвиля”.

Відзначається, що таким чином водії будуть проінформовані про маршрути “зелених хвиль” і будуть знати рекомендовану швидкість.

В той же час повідомляється, що маршрути “зеленої хвилі” впроваджені для швидкості 45-50 км/год, яка рекомендується в містах згідно з правилами дорожнього руху.

“Нові дорожні знаки встановлюємо на численні прохання водіїв. Сподіваємося, це буде сприяти дотриманню швидкісного режиму і поліпшення трафіку в місті”, – йдеться в повідомленні.