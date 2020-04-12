Про це поінформували в прес-службі Національної поліції України.

“Патрулювання правоохоронці провели в столиці на багатолюдних об’єктах. За допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлені гучномовці, поліцейські закликали громадян дотримуватися карантинних обмежень”, – сказано в повідомленні.

Крім того, поліцейські запустили безпілотники над місцями, які важкодоступні для піших нарядів і автопатрулів, і “де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни”.

Правоохоронці також провели “профілактичний рейд” на водних об’єктах Києва, під час якого патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та “Гідропарку”.

Як відомо, в Україні зараз діють карантинні обмеження у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Так, заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (крім вигулу собак однією людиною і в разі службової необхідності). Також заборонено виходити на вулицю без документів, що засвідчують особу.

З 6 квітня заборонено перебувати в громадських місцях без одягнутих засобів індивідуального захисту – респіратора або маски (можна виготовленої самостійно).