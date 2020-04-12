Про це поінформували в прес-службі Національної поліції України.
“Патрулювання правоохоронці провели в столиці на багатолюдних об’єктах. За допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлені гучномовці, поліцейські закликали громадян дотримуватися карантинних обмежень”, – сказано в повідомленні.
Крім того, поліцейські запустили безпілотники над місцями, які важкодоступні для піших нарядів і автопатрулів, і “де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни”.
Правоохоронці також провели “профілактичний рейд” на водних об’єктах Києва, під час якого патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та “Гідропарку”.
Як відомо, в Україні зараз діють карантинні обмеження у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Так, заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони (крім вигулу собак однією людиною і в разі службової необхідності). Також заборонено виходити на вулицю без документів, що засвідчують особу.
З 6 квітня заборонено перебувати в громадських місцях без одягнутих засобів індивідуального захисту – респіратора або маски (можна виготовленої самостійно).
- Раніше повідомлялося, що цими вихідними столичні правоохоронці нестимуть посилену службу в Києві – з метою контролю за дотриманням карантинних обмежень.
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.