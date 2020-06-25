Сьогодні вранці в урядовому кварталі Києва кілька поліцейських зупинили членів громадської організації "Відсіч", які поширювали листівки проти президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті громадської організації.

За словами активістів, поліція уже дві години становить протокол про адміністративне правопорушення, а саме “за порушення благоустрою”.

У поліції кажуть, що активісти клеїли листівки на стовпах, а члени організації заперечують – запевняють, що клеїли виключно на стендах для реклами та оголошень.

На місце прибула слідчо-оперативна група.