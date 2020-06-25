Про це повідомляється на сайті громадської організації.

За словами активістів, поліція уже дві години становить протокол про адміністративне правопорушення, а саме “за порушення благоустрою”.

У поліції кажуть, що активісти клеїли листівки на стовпах, а члени організації заперечують – запевняють, що клеїли виключно на стендах для реклами та оголошень.

На місце прибула слідчо-оперативна група.