У Києві співробітники поліції затримали автомобіль із озвучувальним обладнанням і прапорами, який прямував на мітинг на захист української мови, організований біля Верховної Ради.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар.

“Як там починається ваш ранок? У нас – із затримання автівки, яка їхала на мітинг, і з погрози мєнтом затримати народного депутата”, – написала Сюмар.

Вона уточнила, що мова йде про нардепа Миколу Величковича – “учасника бойових дій, колись заступника голови МВС”.

“А тепер будь-який мєнт( вибачте, інших слів не підберу), погрожує його закрити. Щоб не дати провести мітинг проти русифікації? І зробити “приємно русскому міру”?” – зазначила Сюмар.

Відео моменту затримання авто опублікував у Facebook політолог Сергій Таран.

“Нова поліція” затримує автомобіль із озвучувальним обладнанням та прапорами мітингу на захист української мови. Римейк поведінки Януковича у виконанні влади Зеленського. Депутати “Європейської Солідарності” намагаються відбити машину київського партійного осередку”, – написав він.

На запису зафіксовано момент, як нардепи від “Євросолідарності” Артур Герасимов і Микола Величкович намагаються з’ясувати у поліцейських, на якій підставі затримано автомобіль.

Як відомо, сьогодні, 16 липня, о 9:00 ранку біля Верховної Ради стартував мітинг на захист державної мови.

Причиною організації акції став законопроєкт нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах”. Документ переносить з 2020 року на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.