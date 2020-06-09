Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України на своїй сторінці в Facebook.

“Правоохоронці встановили, що за вступ іноземців до університету і розв’язання питання про отримання віз, що дають їм дозвіл для в’їзду на територію України, педагог вимагав 224 тис. грн неправомірної вигоди”, – йдеться в заяві.

За інформацією Нацполіції, проректора затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.