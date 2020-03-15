У Києві співробітники підприємств з ознаками гострого респіраторного вірусного захворювання не можуть допускатися до роботи.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Таке рішення було ухвалено в зв’язку з ризиком поширення коронавірусу COVID-19.

“Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА доручила керівникам столичних підприємств, установ та організацій усіх форм власності та підпорядкування посилити протиепідемічний режим у зв’язку із реєстрацією в Україні випадку захворювання на новий коронавірус COVID-19”, – наголошується в повідомленні.

Так, роботодавцям доручено дотримуватися наступних вказівок:

• посилити протиепідемічний режим у приміщеннях підприємств, установ та організацій;

• посилити режим поточної дезінфекції в місцях масового перебування людей (вокзали, заклади торгівлі, установи культури і торгово-розважальні заклади, кінотеатри, навчальні заклади тощо);

• дотримуватися нормативних показників температури повітря, проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях;

• не допускати до роботи осіб із ознаками респіраторного інфекційного захворювання;

• виділити на підприємствах, в установах і організаціях приміщення для тимчасової ізоляції осіб із ознаками захворювання на ГРВІ;

• у разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційного захворювання подбати про його ізоляцію від здорових співробітників і негайно повідомити про це до відповідної установи охорони здоров’я;

• обмежити масові заходи в закритих приміщеннях підприємств, установ та організацій;

• забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки і т.д.);

• забезпечити медичні пункти необхідними засобами і обладнанням: термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту;

• забезпечити проведення навчання для працівників із запобігання розповсюдженню COVID-19, дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.