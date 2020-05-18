У Києві проходить автопробіг в пам'ять про жертв депортації та геноциду кримськотатарського народу, організований переселенцям з незаконного анексованого Росією Криму.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, сьогодні, 18 травня, в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу — в цей день в 1944 році почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

У зв’язку з карантином проведення традиційного траурного мітингу є неможливим. Тому в 76-ту річницю геноциду кримських татар активісти проводять автопробіг пам’яті вулицями Києва. До участі в автопробігу запрошувалися всі бажаючі.

“Якщо ви не маєте прапору, не страшно. Головне в цей день — згадати про страшні злочини червоного терору, і продемонструвати позицію про неприпустимість забуття жерт , і нагадати про нові злочини агресора”, — зазначали організатори.

Збори учасників заходу проходили на великій парковці біля Міжнародного Виставкового Центру (Броварський проспект, 15).

Близько 17-ї години сформовані колони вирушили за наступним маршрутом: Міст Метро, розворот в бік метро Патона, переїзд на бульвар Дружби Народів, виїзд на бульвар Лесі Українки, Бессарабський ринок, виїзд на Хрещатик до Майдану Незалежності.

Учасники автопробігу мали прибути до фінальної точки близько 18 годин. Однак у зв’язку з тим, що після пом’якшення карантину транспортна ситуація в столиці ускладнена, учасники заходу стоять в заторах.