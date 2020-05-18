Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, сьогодні, 18 травня, в Україні і світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу — в цей день в 1944 році почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

У зв’язку з карантином проведення традиційного траурного мітингу є неможливим. Тому в 76-ту річницю геноциду кримських татар активісти проводять автопробіг пам’яті вулицями Києва. До участі в автопробігу запрошувалися всі бажаючі.

“Якщо ви не маєте прапору, не страшно. Головне в цей день — згадати про страшні злочини червоного терору, і продемонструвати позицію про неприпустимість забуття жерт , і нагадати про нові злочини агресора”, — зазначали організатори.

Збори учасників заходу проходили на великій парковці біля Міжнародного Виставкового Центру (Броварський проспект, 15).

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Близько 17-ї години сформовані колони вирушили за наступним маршрутом: Міст Метро, розворот в бік метро Патона, переїзд на бульвар Дружби Народів, виїзд на бульвар Лесі Українки, Бессарабський ринок, виїзд на Хрещатик до Майдану Незалежності.

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Автопробіг_пам'яті_жертв_депортації_кримськотатарського народу Київ автопробіг 18_травня

Фото: Олександр Кужельний

Учасники автопробігу мали прибути до фінальної точки близько 18 годин. Однак у зв’язку з тим, що після пом’якшення карантину транспортна ситуація в столиці ускладнена, учасники заходу стоять в заторах.